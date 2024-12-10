«Монреаль» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» на своем льду обыграл «Анахайм» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Канадиенс» две шайбы забросил Патрик Лайне, еще одним голом отметился Кирби Дак. За «Дакс» дубль оформил Трой Терри.