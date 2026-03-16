«Монреаль» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Анахайм» на выезде обыграл «Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У хозяев голы забили Алекс Ньюхук, Коул Кофилд и Ник Сузуки. У гостей дубль оформил Лео Карлссон.

«Монреаль» набрал 82 очка и занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. «Анахайм» (77 очков) располагается на четвертой строчке в Западной конференции.

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