«Монреаль» дома переиграл «Анахайм» в серии буллитов

«Монреаль» на своем льду обыграл «Анахайм» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У «Канадиенс» две шайбы забросил Патрик Лайне, еще одним голом отметился Кирби Дак.

За «Дакс» дубль оформил Трой Терри.

«Монреаль» набрал 25 очков в 28 матчах и занимает последнее, 16-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 24 очками за 26 встреч идет 14-м на «Западе».