Национальный хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НХЛ.

Первой звездой дня признан форвард «Калгари» Шон Монахан, ставший автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:4 ОТ).

Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, который набрал 3 (2+1) очка в игре с «Бостоном» (5:2).

Третья звездой назван форвард «Айлендерс» Брок Нелсон, сделавший дубль в ворота «Тампы» (5:1).

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