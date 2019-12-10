Монахан, Дюклер и Нелсон — звезды дня в НХЛ
09:29
Национальный хоккейная лига определила лучших хоккеистов по итогам игрового дня регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт НХЛ.
Первой звездой дня признан форвард «Калгари» Шон Монахан, ставший автором победной шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо» (5:4 ОТ).
Второй звездой стал нападающий «Оттавы» Энтони Дюклер, который набрал 3 (2+1) очка в игре с «Бостоном» (5:2).
Третья звездой назван форвард «Айлендерс» Брок Нелсон, сделавший дубль в ворота «Тампы» (5:1).
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