Момент дня: Овечкин не стал бросать по пустым воротам

В воскресенье "Вашингтон" в домашнем матче регулярного чемпионата победил "Филадельфию" (3:1).

В концовке встречи, когда "Летчики" сняли вратаря, произошел интересный эпизод – капитан "Столичных" Александр Овечкин, оказавшись перед пустыми воротами соперника, не стал пытаться забросить 49-ю шайбу в сезоне, а отдал передачу на партнера. Правда, бросить россиянину помешал игрок "Флайерз" – защитник Шейн Гостисбеер перекрыл ворота.

Овечкин – не жадина. Но как же 50 голов? // НХЛ: турнирные таблицы, календарь и результаты матчей регулярного чемпионата​