Молодой нападающий "Эдмонтона" хочет уйти из клуба. Он может оказаться в КХЛ

Нападающий "Эдмонтона" Ессе Пульюярви​ может продолжить карьеру в Европе, заявил его агент Маркус Лехто. Отмечается, что 21-летний хоккеист хочет обмена в другую команду НХЛ.

– Пульюярви будет играть в Европе в следующем сезоне, если не состоится обмен в другую команду. Он точно не будет играть за "Эдмонтоне", – цитирует Sportsnet агента.

Напомним, что Пульюярви был выбран под четвертым номером на драфте-2016. В минувшем сезоне он провел 46 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал всего 9 (4+5) очков. В СМИ сообщалось, что в приглашении финского хоккеиста заинтересованы два клуба КХЛ: "Торпедо" и "Йокерит".