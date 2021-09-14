Молодой игрок «Сент-Луиса» стал жертвой вооруженного ограбления, но не пострадал

Генеральный менеджер «Сент-Луиса» Дуг Армстронг сделал заявление по поводу инцидента с участием молодого игрока команды.

«Полицейское управление Сент-Луиса расследует вооруженное ограбление, произошедшее в понедельник вечером с участием одного из проспектов нашей организации.

Наш игрок, который приехал в Сент-Луис для участия в лагере новичков, находится в безопасности. Местные власти работают над задержанием подозреваемого», — говорится в заявлении на сайте клуба.