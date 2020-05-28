«Молнии вернулись». Василевский и Сергачев отметили возвращение сезона на гидроциклах
22:31
Форвард «Тампы» Алекс Киллорн опубликовал видео в Twitter.
Игроки «Лайтнинг», в том числе вратарь Андрей Василевский и Михаил Сергачев, приняли участие в видеоролике в честь возобновления сезона. Хоккеисты заезжают друг за другом на гидроциклах, а в финальных титрах говорится: «Молнии вернулись (в небольших группах)».
Ранее стало известно, что регулярный сезон НХЛ доигран не будет, 24 команды примут участие в плей-офф. Дата возобновления турнира пока неизвестна.
The moment @NHL says you can skate again! #boltsflytogether #directorialdebut #breakoutinfluenceroftheyear pic.twitter.com/YiSD8kjV88— Alex Killorn (@Akillorn19) May 28, 2020
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