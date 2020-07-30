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«Мои вратари в хорошей форме». Тренер «Айлендерс» — об игре Варламова

09:05
Семен Варламов. Фото nhl.com
Семен Варламов. Фото nhl.com
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после выставочного матча с «Рейнджерс» (2:1) отметил игру вратарей, в том числе российского голкипера Семена Варламова.

«Мои вратари в хорошей форме, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — У меня есть роскошь выпустить на первый матч любого из них. А еще наша оборона глубока, да и форварды сегодня играли в хорошем темпе».

Варламов за два периода отразил все 19 бросков. Другой голкипер «Островитян» Томас Грайсс сделал восемь сэйвов.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/roundup-of-july-29-nhl-action/c-317719514

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