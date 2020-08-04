Нападающий Андрей Алтыбармакян, заключивший контракт новичка с «Чикаго», не видит проблемы в том, что старт сезона в АХЛ стартует позже. Лига объявила, что начало регулярного чемпионата-2020/21 не состоится до 4 декабря.

— Пока еще мои планы никак не изменились, — цитируют «Известия» Алтыбармакяна. — Но, когда прилечу в Америку, сказать не могу. Сейчас лечу в Сочи, если вам интересно. Просто отдохнуть. А так жду звонка из «Чикаго» и указаний руководства клуба. Куда они скажут ехать, туда и поеду. Всё в руках «Блэкхокс». Свой график буду строить исходя из воли клуба. Скажут играть — где-нибудь поиграю. Скажут остаться в России еще на год — останусь. Думаю, найти команду будет нетрудно. А скажут лететь в США — полечу за океан. Наверняка будут там какие-то тренировочные турниры до стартов сезонов в НХЛ и АХЛ. Но, если и не буду играть несколько месяцев, ничего страшного — еще подтяну английский язык.