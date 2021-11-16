Могильный, Гончар и Михайлов попали в кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2022 году
НХЛ на официальном сайте назвала имена 15 кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году. Из них выберут шесть человек (4 — из мужского хоккея и 2 — из женского).
С первой попытки в Зал славы могут попасть хоккеситы, которые недавно завершили карьеры: братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также хоккеистки Меган Дагган и Каролин Уэлле.
Также на попадание в Зал славы перетендуют: Александр Могильный, Сергей Гончар, Борис Михайлов, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бринд'Амор, Даниэль Альфредссон, и Патрик Элиаш.
Напомним, что в Зал славы в Торонто среди россиян ранее были введены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов и Анатолий Тарасов.
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