Могильный, Гончар и Михайлов попали в кандидаты на включение в Зал хоккейной славы в 2022 году

НХЛ на официальном сайте назвала имена 15 кандидатов на попадание в Зал хоккейной славы в 2022 году. Из них выберут шесть человек (4 — из мужского хоккея и 2 — из женского).

С первой попытки в Зал славы могут попасть хоккеситы, которые недавно завершили карьеры: братья Даниэль и Хенрик Седины, Роберто Луонго, Хенрик Зеттерберг, а также хоккеистки Меган Дагган и Каролин Уэлле.

Также на попадание в Зал славы перетендуют: Александр Могильный, Сергей Гончар, Борис Михайлов, Пьер Тюржон, Кертис Джозеф, Род Бринд'Амор, Даниэль Альфредссон, и Патрик Элиаш.

Напомним, что в Зал славы в Торонто среди россиян ранее были введены Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев, Сергей Зубов и Анатолий Тарасов.