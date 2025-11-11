Хоккей
11 ноября, 07:23

Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Павел Лопатко

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли-2000 Александр Могильный был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась 11 ноября.

Также в зал славы ввели хоккеистов Здено Хару, Данкана Кита, Джо Торнтона, Брайанну Деккер и Дженнифер Боттерилл и функционеров Джека Паркера и Даниэля Соважо.

Могильный пропустил церемонию, но записал видеообращение.

«Я переполнен благодарностью. Не только за эту честь, но и за невероятный путь, который привел меня сюда», — сказал 56-летний экс-форвард «Нью-Джерси», «Торонто» и «Ванкувера». С «Девилз» он выиграл Кубок Стэнли-2000.

В НХЛ Могильный в 990 матчах регулярного чемпионата набрал 1032 очка.

Данкан Кит
Джо Торнтон
Здено Хара
  • андр

    Не путайте. Разные ситуации, и не суйте, ради Бога, сюда политику. Могильный всегда отказывался играть за сб. Россию, даже за рубежом, если что. Можно уважать его стремление играть в сильнейшей лиге. Мне также по барабану, где он живет. Но он совершенно ничего в расцвете сил не дал российскому хоккею, из чего истекает такое отношение многих наших болельщиков. (Пришлось пояснять).

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Макаров отличный советский хоккеист, но по сумме игровых качест не ровня Могильному и Федорову. Как то на сайте ХК ЦСКА провели голосование среди болельщиков, ветеранов хоккея, тренеров и специалистов хоккея по определению лучших игроков ЦСКА за всю историю. Федоров замкнул десятку, Могильного поставили 12-м, Макаров был 17-м.

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    в НХЛ выступал такой товарищ,Серега Макаров. так я постоянно думаю:они одного уровня или все же Макаров более сильный?

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    какие к нему вопросы? случайно не такие как к Славе Растроповичу и его жене Галине Вишневской,которые в советские времена эмигрировали,а в постсоветские вернулись?

    11.11.2025

  • андр

    Человек имеет права жить там, где хочет. Кто следил за его карьерой, тот понимает, что к нему есть вопросы, в отличие от Федорова, например.

    11.11.2025

  • shpura

    А Зал хоккейной славы России остался только на бумаге.

    11.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Могильный - это идеальное сочетание скорости, владения кокьками и шайбой, и точности броска. Из советских хоккеистов, игравших в НХЛ, пожалуй, только Федоров был такого же уровня хоккейного дарования. Конечно, Могильный не уровня Викулова, Мальцева, Якушева, Харламова, Боброва, Полупанова, Александрова Вениамина, Фирсова ... но в заокеанской лиге был великолепной величиной.

    11.11.2025

  • Колючий Пушистик

    Членам правления НХЛ, которая ночная, видимо запрещено посещать недружественные страны.

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Олимпийский чемпион,чемпион мира,СССР,работающий в хоккейной среде России г.Хабаровска не имеет права жить на Родине?

    11.11.2025

  • андр

    Невероятный путь привел отказника обратно в Россию на пенсию, за американскую трудовую деятельность.

    11.11.2025

  • 804alex

    Поздравляю Александра! Заслуженно!

    11.11.2025

  • Андрей Андрей

    Саня сбежал в Америку не смотря на расстрельную статью,а съездить на церемонию не смог.

    11.11.2025

