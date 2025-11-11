Могильного ввели в Зал хоккейной славы в Торонто

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли-2000 Александр Могильный был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. Церемония состоялась 11 ноября.

Также в зал славы ввели хоккеистов Здено Хару, Данкана Кита, Джо Торнтона, Брайанну Деккер и Дженнифер Боттерилл и функционеров Джека Паркера и Даниэля Соважо.

Могильный пропустил церемонию, но записал видеообращение.

«Я переполнен благодарностью. Не только за эту честь, но и за невероятный путь, который привел меня сюда», — сказал 56-летний экс-форвард «Нью-Джерси», «Торонто» и «Ванкувера». С «Девилз» он выиграл Кубок Стэнли-2000.

В НХЛ Могильный в 990 матчах регулярного чемпионата набрал 1032 очка.