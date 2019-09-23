Защитник «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело поделился мнением об игре российского форварда Клима Костина. В трех предсезонных матчах НХЛ он набрал 6 (3+3) очков.

— Он бросает как Тарасенко, — приводит слова Пьетранджело в своем Twitter журналист Джим Томас. — Может, мне нужно пойти в русскую хоккейную школу. — Потому что они неплохо бросают.

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