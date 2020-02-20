«Мне было не по себе». Панарин рассказал, что был разозлен обменом из «Чикаго»

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин после победы над «Чикаго» (6:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ рассказал в интервью «СЭ», каково ему играть против бывшей команды. Россиянин выступал за «Блэкхокс» с 2015 по 2017 год, после чего был обменян в «Коламбус».

— Какие эмоции вы испытываете, возвращаясь в Чикаго?

— Каждый раз, приезжая в Чикаго, испытываю особенные эмоции. Мне нравится возвращаться сюда, повидаться с ребятами.

— Вы разозлились, когда узнали, что «Чикаго» обменяло вас?

— Да. Я не был готов к обмену. Для меня это было большим сюрпризом. Мне было не по себе от подобной новости.

— Казалось, что вы действительно не хотели покидать «Блэкхокс» и прощаться с Патриком Кейном?

— Вы абсолютно правы. Я был в замешательстве, услышав те новости. Но случилось то, что случилось. На данный момент я очень рад быть в «Рейнджерс».

- Когда вы решили стать свободным агентом, вы специально не хотели иметь каких-либо дел с «Чикаго»?

— Никто из «Чикаго» не звонил мне.

— Если бы представитель «Блэкхокс» связался и сделал вам предложение, как бы вы ответили на это?

— На данный момент я «рейнджер». И нет смысла думать о если бы да кабы. Я уже в Нью-Йорке, поэтому ничего не могу сказать на этот счет. (Виктория Булахова)