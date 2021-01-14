Младший сын Овечкина пожелал удачи «Вашингтону» в матче с «Баффало»
23:08
«Вашингтон» в клубных соцсетях опубликовал фото младшего сына нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина, который желает команде удачи.
Илья Овечкин на публикации одет в свитер отца с восьмым номером.
«Малыш Илья желает нам удачи», — подписала пост клубная пресс-служба.
Матч «Баффало» — «Вашингтон» пройдет этой ночью начало — в 3.00 по московскому времени.
Bebe Ilya sending us good luck ?— Washington Capitals (@Capitals) January 14, 2021
(?: IG/nastyashubskaya) pic.twitter.com/ZFFEZAvG80
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