Младший сын Овечкина пожелал удачи «Вашингтону» в матче с «Баффало»

«Вашингтон» в клубных соцсетях опубликовал фото младшего сына нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина, который желает команде удачи.

Илья Овечкин на публикации одет в свитер отца с восьмым номером.

«Малыш Илья желает нам удачи», — подписала пост клубная пресс-служба.

Матч «Баффало» — «Вашингтон» пройдет этой ночью начало — в 3.00 по московскому времени.