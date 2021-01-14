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Младший сын Овечкина пожелал удачи «Вашингтону» в матче с «Баффало»

23:08
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«Вашингтон» в клубных соцсетях опубликовал фото младшего сына нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина, который желает команде удачи.

Илья Овечкин на публикации одет в свитер отца с восьмым номером.

«Малыш Илья желает нам удачи», — подписала пост клубная пресс-служба.

Матч «Баффало» — «Вашингтон» пройдет этой ночью начало — в 3.00 по московскому времени.

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