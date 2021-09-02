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Миттельштадт продлил контракт с «Баффало» на три года

17:58
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«Баффало» объявил о продлении контракта с нападающим Кейси Миттельштадтом.

Новое соглашение с 22-летним американцем рассчитано на 3 года, зарплата хоккеиста составит 2,5 миллиона долларов в год.

Миттельштадт был выбран «Баффало» на драфте НХЛ-2017 в 1-м раунде под общим 8-м номером. Форвард выступает за «Сэйбрз» с 2018 года, в сезоне-2020/21 он набрал 22 (10+12) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Иван Торопцев все материалы автора

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