Миттельштадт продлил контракт с «Баффало» на три года

«Баффало» объявил о продлении контракта с нападающим Кейси Миттельштадтом.

Новое соглашение с 22-летним американцем рассчитано на 3 года, зарплата хоккеиста составит 2,5 миллиона долларов в год.

Mitts is back! ?



We have re-signed forward Casey Mittelstadt to three-year contract with an AAV of $ 2.5 million.



Details: https://t.co/rkpGTzfsrg pic.twitter.com/FLHTU2Wmrg — Buffalo Sabres (@BuffaloSabres) September 2, 2021

Миттельштадт был выбран «Баффало» на драфте НХЛ-2017 в 1-м раунде под общим 8-м номером. Форвард выступает за «Сэйбрз» с 2018 года, в сезоне-2020/21 он набрал 22 (10+12) очка в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ.