Мирошниченко занял второе место в рейтинге лучших молодых игроков драфта-2022 по версии The Athletic

Интернет-портал The Athletic опубликовал предварительный рейтинг лучших молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков НХЛ летом 2022 года.

Возглавил этот список молодой канадский нападающий Шейн Райт. Второе место в списке занял форвард молодежной сборной России Иван Мирошниченко.

Рейтинг драфта НХЛ-2022

Версия The Athletic

1. Шейн Райт (Канада) — нападающий

2. Иван Мирошниченко (Россия) — нападающий

3. Логун Кули (США) — нападающий

4. Давий Йиричек (Чехия) — защитник

5. Юрай Слафковски (Словакия) — нападающий...

9. Данила Юров (Россия) — нападающий

14. Павел Минтюков (Россия) — защитник

27. Арсений Коромыслов (Россия) — защитник

31. Александр Перевалов (Россия) — нападающий