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Сегодня, 00:30

Мирошниченко забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Вашингтона»

Сергей Разин
корреспондент
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«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Бриджпорт» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко открыл счет, форвард фарм-клуба «Айлендерс» Руслан Исхаков отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 19-летний Мирошниченко провел 5 матчей в АХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка. У 23-летнего Исхакова 6 (2+4) очков в 5 играх.

Иван Мирошниченко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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