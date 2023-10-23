Мирошниченко забросил вторую шайбу за фарм-клуб «Вашингтона»
«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме обыграл «Бриджпорт» со счетом 3:2.
В составе фарм-клуба «Вашингтона» Иван Мирошниченко открыл счет, форвард фарм-клуба «Айлендерс» Руслан Исхаков отметился результативной передачей.
В текущем сезоне 19-летний Мирошниченко провел 5 матчей в АХЛ, в которых набрал 3 (2+1) очка. У 23-летнего Исхакова 6 (2+4) очков в 5 играх.
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