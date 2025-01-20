Мирошниченко забросил восьмую шайбу в АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Рочестер» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился заброшенной шайбой. У фарм-клуба «Баффало» по голу забили защитник Всеволод Комаров и нападающий Александр Кисаков.

В текущем сезоне 20-летний Мирошниченко провел 20 матчей в АХЛ, в которых набрал 17 (8+9) очков.