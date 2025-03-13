Мирошниченко забросил 18-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде уступил по буллитам «Уилкс-Берри» со счетом 4:5.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко набрал 2 (1+1) очка, за фарм-клуб «Питтсбурга» вратарь Сергей Мурашов отразил 31 бросок из 34.

В текущем сезоне 21-летний Мирошниченко провел 37 матчей в АХЛ, в которых набрал 35 (18+17) очков.