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Мирошниченко забросил 18-ю шайбу в сезоне за фарм-клуб «Вашингтона» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде уступил по буллитам «Уилкс-Берри» со счетом 4:5.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко набрал 2 (1+1) очка, за фарм-клуб «Питтсбурга» вратарь Сергей Мурашов отразил 31 бросок из 34.

В текущем сезоне 21-летний Мирошниченко провел 37 матчей в АХЛ, в которых набрал 35 (18+17) очков.

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Иван Мирошниченко
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 8 6 2 13
2 Рейнджерс 9 6 3 12
3 Вашингтон 8 5 3 10
4 Нью-Джерси 8 4 4 8
5 Айлендерс 7 3 4 7
6 Питтсбург 8 3 5 7
7 Коламбус 5 2 3 4
8 Филадельфия 9 0 9 3
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 8 6 2 12
2 Оттава 8 6 2 12
3 Тампа-Бэй 7 5 2 10
4 Флорида 8 4 4 10
5 Баффало 8 4 4 9
6 Торонто 8 3 5 8
7 Монреаль 7 3 4 7
8 Детройт 7 2 5 6
Центральный дивизион И В П О
1 Юта 8 6 2 12
2 Колорадо 8 5 3 11
3 Миннесота 8 5 3 11
4 Виннипег 7 4 3 10
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