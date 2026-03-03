Мирошниченко забил победный гол в матче «Херши» — «Шарлотт» в АХЛ

«Херши» победил «Шарлотт» в домашнем матче регулярного чемпионата АХЛ — 3:2 ОТ.

Победный гол на первой минуте овертайма забил 22-летний российский нападающий Иван Мирошниченко. В сезоне-2025/26 в 37 матчах он набрал 31 (12+19) очко. Также у него четыре матча в НХЛ за «Вашингтон».

«Херши» в 54 матчах набрал 60 очков и занимает восьмое место в таблице Восточной конференции. «Шарлотт» (65 очков после 53 игр) располагается на пятом месте.

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