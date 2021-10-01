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Мирошниченко — второй в рейтинге драфта НХЛ 2022 года по версии TSN

03:34
Иван Мирошниченко. Фото Instagram
Иван Мирошниченко. Фото Instagram
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Инсайдер TSN Боб Маккензи составил список из 16 юниоров, которые по его мнению будут основными претендентами на драфте НХЛ в 2022 году.

В первую десятку попали российских нападающих: Иван Мирошниченко (2-е место) и Данила Юров (8-е место).

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

1. Шейн Райт («Кингстон», Хоккейная лига Онтарио).

2. Иван Мирошниченко («Омские Крылья», ВХЛ).

3. Брэд Ламберт («Ювяскюля», Финляндия).

4. Юрай Славковский (ТПС, Финляндия).

5. Конор Гики («Виннипег Айс», Западная хоккейная лига).

6. Логан Кули (Юниорская сборная США).

7. Мэттью Савой («Виннипег Айс», Западная хоккейная лига).

8. Данила Юров («Металлург», КХЛ).

9. Йоаким Кемелл («Ювяскюля», Финляндия).

10. Давид Иржичек («Пльзень», Чехия).

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Евгений Козинов все материалы автора

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