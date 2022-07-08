Мирошниченко стал девятым россиянином, выбранным «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ

Форвард «Омских Крыльев» Иван Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте НХЛ 2022 года под общим 20-м номером.

18-летний игрок стал девятым россиянином, выбранным «Кэпиталз» в первом раунде.

В прошедшем сезоне Мирошниченко провел в ВХЛ 31 матч за «Омские Крылья», набрав 16 (10+6) очков.

3 марта «Авангард» сообщил, что у форварда обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист прошел курс лечения и был допущен к тренировкам.