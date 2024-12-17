Мирошниченко самоотверженно заблокировал бросок Любушкина в матче против «Далласа»

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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Далласом».

В одной из атак «Старз» форвард гостей Иван Мирошниченко заблокировал бросок защитника Ильи Любушкина.

На данный момент 20-летний Мирошниченко набрал 4 (1+3) очка в 11 матчах сезона НХЛ.