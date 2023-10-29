Мирошниченко отметился двумя передачами за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 4:0.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 19-летний Мирошниченко провел 7 матчей в АХЛ, в которых набрал 5 (2+3) очков.