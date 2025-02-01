Мирошниченко оформил второй хет-трик в АХЛ

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бриджпорт» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко оформил хет-трик и стал первой звездой встречи. Для нападающего это второй хет-трик в карьере АХЛ.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 21 матч в АХЛ, в которых набрал 21 (11+10) очко.