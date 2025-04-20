Мирошниченко оформил дубль в матче за фарм-клуб «Вашингтона»

«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Лихай Уэлли» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился дублем и стал второй звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 53 матча в АХЛ, в которых набрал 42 (23+19) очка.