Мирошниченко: «Не мог представить, что меня выберет «Вашингтон»

Форвард Иван Мирошниченко поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2022, где был выбран «Вашингтоном» под общим 20-м номером.

«Безумно рад присоединиться к этой организации. Здесь играет очень много российских звезд. Как себя чувствую? Супер! Готовился к этому целый сезон, думал до болезни, что уйду пораньше, но безумно рад попасть в «Вашингтон». Последние несколько месяцев было легко дома, а до этого было тяжелее. Немного останусь в США, а потом надо вернуться к команде в Омске. Во взрослом хоккее другие скорости, мощности, надо побыстрее мыслить, так что я перешел на другой уровень. Честно, даже представить не мог, что «Вашингтон» выберет меня в первом раунде, но сам драфт предвкушал.

В прошедшем сезоне 18-летний россиянин провел в ВХЛ 31 матч за «Омские Крылья», набрав 16 (10+6) очков.

3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист прошел курс лечения и был допущен к тренировкам.