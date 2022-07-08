Мирошниченко: «Не мог представить, что меня выберет «Вашингтон»
Форвард Иван Мирошниченко поделился впечатлениями от драфта НХЛ-2022, где был выбран «Вашингтоном» под общим 20-м номером.
«Безумно рад присоединиться к этой организации. Здесь играет очень много российских звезд. Как себя чувствую? Супер! Готовился к этому целый сезон, думал до болезни, что уйду пораньше, но безумно рад попасть в «Вашингтон». Последние несколько месяцев было легко дома, а до этого было тяжелее. Немного останусь в США, а потом надо вернуться к команде в Омске. Во взрослом хоккее другие скорости, мощности, надо побыстрее мыслить, так что я перешел на другой уровень. Честно, даже представить не мог, что «Вашингтон» выберет меня в первом раунде, но сам драфт предвкушал.
В прошедшем сезоне 18-летний россиянин провел в ВХЛ 31 матч за «Омские Крылья», набрав 16 (10+6) очков.
3 марта «Авангард» сообщил, что у Мирошниченко обнаружена лимфома Ходжкина. Хоккеист прошел курс лечения и был допущен к тренировкам.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|7.10
|21:00
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Нэшвилл – Сан-Хосе
|- : -