Мирошниченко набрал первое очко в АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»

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«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Кливленд» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 1 (0+1) очко в двух матчах АХЛ.