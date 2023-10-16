Мирошниченко набрал первое очко в АХЛ за фарм-клуб «Вашингтона»
«Херши» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Кливленд» со счетом 5:2.
В составе фарм-клуба «Вашингтона» форвард Иван Мирошниченко отметился результативной передачей.
В текущем сезоне 19-летний россиянин набрал 1 (0+1) очко в двух матчах АХЛ.
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