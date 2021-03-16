Мироманов подписал контракт новичка с «Вегасом»

Защитник Даниил Мироманов подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 23-летним россиянином рассчитан на сезон-2021/22.

В текущем сезоне Мироманов выступал за «Сочи», набрав 29 (10+19) очков в 58 матчах.