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Мироманов подписал контракт новичка с «Вегасом»

21:37
Даниил Мироманов. Фото nhl.com
Даниил Мироманов. Фото nhl.com
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Защитник Даниил Мироманов подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 23-летним россиянином рассчитан на сезон-2021/22.

В текущем сезоне Мироманов выступал за «Сочи», набрав 29 (10+19) очков в 58 матчах.

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