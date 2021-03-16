Мироманов подписал контракт новичка с «Вегасом»
21:37
Защитник Даниил Мироманов подписал контракт с «Вегасом», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт новичка с 23-летним россиянином рассчитан на сезон-2021/22.
В текущем сезоне Мироманов выступал за «Сочи», набрав 29 (10+19) очков в 58 матчах.
?? The Golden Knights have signed defenseman Daniil Miromanov to a one-year entry-level contract for the 2021-22 season!— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) March 16, 2021
Full details ?https://t.co/5hjyuaCIK2
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