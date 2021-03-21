Российский защитник Даниил Мироманов, подписавший двухсторонний контракт с «Вегасом», объяснил особенности игры атакующих защитников.

— Позиционно грамотно сыграть в своей зоне — один из главных компонентов для защитников, — сказал Мироманов. — Посмотрите, как в НХЛ Эрик Карлссон или Брент Бернс играют по 30 минут. Казалось, после 20 минут уже язык на плече, а эти ребята за счет правильного выбора позиции в своей зоне экономят энергию.

— У них, кстати, и привозов хватает.

— Если атакующий защитник идет вперед, всегда есть риск атаки в обратную сторону. Эту тонкость позиции не все понимают. Если посмотреть на Карлссона и Бернса, они создают моментов в разы больше, чем привозят. Но люди всегда смотрят, сколько ты привез, потому что ты защитник. Привыкли, что защитник прежде всего должен обороняться. Да, так и есть, но не все понимают, что у атакующего защитника немного другие функции. И от риска ошибки никуда не уйти.

(Михаил Скрыль)

Полностью интервью с Даниилом Миромановым читайте здесь