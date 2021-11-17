Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о стереотипах о жизни в России.

— Легко адаптировались к американскому менталитету?

— Да. У меня и девушка — американка. Я седьмой год в Америке, всю кухню знаю наизусть.

— Партнеры расспрашивают вас о России?

— Конечно, постоянно. Много кто был в России или Европе. Отзываются о Москве, о Питере хорошими словами.

— Уже не шутят про медведей?

— Нет, эти стереотипы — медведи, водка — уже ушли.

— Как Лас-Вегас справляется с пандемией?

— Не знаю, сколько процентов жителей Америки вакцинировались, но масок уже почти нет. Жизнь вернулась к норме, люди забыли уже о коронавирусе. Полные стадионы, все открыто. Очень приятно видеть болельщиков на трибунах.