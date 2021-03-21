Российский защитник Даниил Мироманов рассказал о ходе переговоров с «Вегасом», с которым хоккеист заключил двухсторонний контракт.

— В начале сезона со мной связался европейский скаут «Вегаса», — сказал Мироманов. — Он рассказал об интересе команды, о том, что следят за мной еще со «СКА-Невы», затем смотрели каждую игру «Сочи». Я беседовал с руководством клуба, познакомился с генменеджером. Они выказали свой интерес, рассказали о планах и в конце сезона сделали мне предложение. Я не стал задумываться и подписал контракт с «Вегасом».

— Но в этом сезоне дебютировать в НХЛ вы не сможете ни при каких обстоятельствах.

— Не смогу, так как являюсь свободным агентом. По их правилам только драфтованные хоккеисты, завершившие сезон в Европе, могут сыграть в этом же сезоне в НХЛ. Насколько я знаю, Анатолий Голышев задрафтован «Айлендерс»?

— Да.

— Поэтому он сможет помочь команде сейчас. Скорее всего, поеду доигрывать сезон в фарм-клуб АХЛ «Хендерсон». Остается два месяца — апрель и май.

— Что вам пообещали в «Вегасе»?

— «Вегас» — серьезная организация с серьезными людьми во главе. Сказали, что у меня обязательно будет шанс в главной команде. Их интерес искренний. Они подписывают не так много свободных агентов и верят, что я способен играть в НХЛ.

(Михаил Скрыль)

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