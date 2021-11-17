Мироманов: «Было бы эгоистично думать, что я подвину, например, Пьетранджело и буду играть в НХЛ»

Защитник «Вегаса» Даниил Мироманов в интервью «СЭ» объяснил, почему после удачной предсезонки его отправили в фарм-клуб из АХЛ.

— Меня удивило, когда после классной предсезонки вас отправили в «Хендерсон». Как вам это объяснили?

— Здесь это работает немного по-другому, не так, как в России. Клуб готовил семь защитников на сезон еще с июля. Еще тогда они знали, с кем начнут сезон. Моя цель была — приехать и сделать так, чтобы я был первым на подъем в основу. Было бы эгоистично и неправильно думать, что я сейчас приеду, подвину кого-то из основы, например Алекса Пьетранджело, и буду играть в НХЛ. Все понимают, что это долгий процесс. Сейчас я должен играть и прогрессировать так, чтобы быть первым на подъем и получить место в составе на следующий год.

— А если вы на предсезонке играете лучше Пьетранджело? Разве это эгоизм, когда один защитник сильнее другого?

— Тут немного другая система. Тебя подводят к основе. Давайте посмотрим, кто такой Пьетранджело. Он — один из трех игроков, которые точно поедут на Олимпиаду. Топ-защитник канадской сборной. А мы все знаем ее уровень. Мне надо пройти через АХЛ. Удобно, что все в одном городе. Великолепная система, всему обучают. Процесс идет, все отлично.

— То есть тренировки в «Вегасе» и «Хендерсоне» похожи?

— Да, везде одна система.