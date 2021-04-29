Тарасенко отметился голевой передачей в победном матче «Сент-Луиса» против «Миннесоты»

«Миннесота» дома проиграла «Сент-Луису» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:4). «Блюз» одержали третью победу кряду и прервал 7-матчевую победную серию «Уайлд».

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов сыграл 17 минут и отметился четырьмя бросками по воротам соперника. В составе победителей Владимир Тарасенко провел на льду 14 минут и отметился голевой передачей.

«Миннесота» идет на 3-м месте в Западном дивизионе, а «Сент-Луис» — на 4-м.