Минтюкова признали первой звездой матча «Сент-Луис» — «Анахайм»

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков был признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (4:1), сообщает пресс-служба лиги.

22-летний россиянин забил победный гол и отдал результативную передачу. В сезоне-2025/26 у него 6 (2+4) очков в 23 играх.

Второй звездой матча признали финского вратаря «Анахайма» Вилле Хуссо, который отразил 22 броска в створ из 23.

Третьей звездой стал шведский форвард «Дакс» Лео Карлссон, на счету которого гол и результативная передача.