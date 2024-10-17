Минтюков признан второй звездой матча «Анахайм» — «Юта»

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков стал второй звездой матча против «Юты» (5:4 ОТ), сообщается на официальном сайте НХЛ.

20-летний защитник забросил две шайбы.

Первой звездой матча стал нападающий «Дакс» Лео Карллсон, набравший 2 (1+1) очка. Третьей звездой признан голкипер «Анахайма» Лукаш Достал, отразивший 26 бросков из 30.

«Анахайм» (4 очка) поднялся на седьмое место в Западной конференции НХЛ. «Юта» потерпела второе поражение подряд и идет третьей на «Западе».