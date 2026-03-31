Минтюков подрался с Доми в матче «Анахайм» — «Торонто»

Российский защитник «Анахайма» Павел Минтюков подрался с канадским нападающим «Торонто» Максом Доми во время домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ.

Драка произошла в середине второго периода при счете 2:1 в пользу «Анахайма». В результате 22-летний Минтюков и 31-летний Доми получили по пять минут штрафного времени.

Также Доми подрался с чешским защитником Радко Гудасом за травму своего партнера по команде Остона Мэттьюса. 28-летнему Мэттьюсу сделали операцию. Он получил травму колена после силового приема от Гудаса в конце второго периода матча регулярного чемпионата НХЛ. В результате игрок «Дакс» был удален до конца игры и получил дисквалификацию на пять матчей.

В сезоне-2025/26 Мэттьюс сыграл в 60 матчах и набрал 53 (27+26) очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

31 марта, 05:00. Honda Center (Анахайм) Анахайм Торонто

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