«Миннесота» заключила контракт с голкипером Хаммандом. Стэлок выбыл на длительный срок
20:06
Голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок выбыл на длительный срок из-за травмы. Ему на замену подписан Эндрю Хаммонд, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.
32-летний Хаммонда провел последние два сезона в АХЛ. В НХЛ на его счету в общей сложности 56 матчей.
Однако основной парой «Дикарей» в предстоящем сезоне должны стать Кэм Тэлбот и Каапо Кахконен.
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