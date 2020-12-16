«Миннесота» заключила контракт с голкипером Хаммандом. Стэлок выбыл на длительный срок

Голкипер «Миннесоты» Алекс Стэлок выбыл на длительный срок из-за травмы. Ему на замену подписан Эндрю Хаммонд, сообщает в Twitter журналист Майкл Руссо.

32-летний Хаммонда провел последние два сезона в АХЛ. В НХЛ на его счету в общей сложности 56 матчей.

Однако основной парой «Дикарей» в предстоящем сезоне должны стать Кэм Тэлбот и Каапо Кахконен.