«Миннесота» забрала Фаббри с драфта отказов «Сент-Луиса»

Нападающий Робби Фаббри продолжит карьеру в «Миннесоте», которая забрала его с драфта отказов «Сент-Луиса», сообщает пресс-служба НХЛ.

После этой сделки «Уайлд» выставили на драфт отказов форварда Тайлера Питлика.

Фаббри в декабре 2025 года подписал однолетний двусторонний контракт с «Сент-Луисом». 30-летний канадец провел 15 матчей за команду в сезоне-2025/26 и набрал 4 (1+3) очка. Он также играл за «Блюз» в 2015-2019 годах и завоевал вместе с ним Кубок Стэнли.

До возвращения в «Сент-Луис» Фаббри выступал за «Детройт» и «Анахайм». Всего на его счету 220 (107+113) очков в 457 матчах регулярных чемпионатов НХЛ и 16 (5+11) очков в 30 играх плей-офф.

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