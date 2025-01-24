«Миннесота» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду проиграла «Юте» (0:4).

Дубль оформил Баррет Хэйтон, еще по голу забили Клэйтон Келлер и Лоусон Крауз. Это была первая игра нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова после восстановления от травмы нижней части тела. Он пропустил 12 игр с 23 декабря.