«Миннесота» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступила «Юте» — 1:2.

В составе «Уайлд» шайбу с передачи Кирилла Капризова забросил Марк Зуккарелло. У гостей дубль оформил Дилан Гюнтер, Михаил Сергачев отметился результативной передачей.