«Миннесота» проиграла «Юте» в первом матче после возвращения Капризова

«Миннесота» на своем льду проиграла «Юте» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 0:4.

Это была первая игра российского нападающего «Уайлд» Кирилла Капризова после восстановления от травмы нижней части тела. Он пропустил 12 игр с 23 декабря.

«Юта» одержала третью победу подряд и с 49 очками в 47 матчах занимает 11-е место в Западной конференции. «Миннесота» идет на 4-й строчке — 60 очков в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Юта» — 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Голы: Хэйтон — 10 (Десаймон), 1:46 — 0:1. Келлер — 17 (бол., Маччелли, Шмальц), 15:55 — 0:2. Крауз — 7 (Мяяття), 34:14 — 0:3. Хэйтон — 11 (Десаймон), 41:48 — 0:4.

Вратари: Густавссон — Веймелка.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (5+12+9) — 29 (15+3+11).

Наши: Капризов (16.39/3/-1), Тренин (11.05/0/0), Хуснутдинов (11.48/1/0) — -.

24 января. Сент-Пол. Xcel Energy Center. 18071 зритель.