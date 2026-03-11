«Миннесота» разгромила «Юту», Тарасенко и Капризов набрали по 2 очка

«Миннесота» выиграла у «Юты» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:0. Игра прошла на арене «Эксель-Энерджи-центр» в Сэнт-Поле.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. Владимир Тарасенко отметился двумя резхультативными пасами и был признан третьей звездой встречи, а Данила Юров забил один гол.

Теперь у 28-летнего Капризова 78 (37+31) очков в 65 играх этого сезона, у 34-летнего Тарасенко — 35 (16+19) очков в 58 играх, а у 22-летнего Юрова — 24 (9+15) очка в 58 играх.

Также голами в этой встрече отметились Мэтт Болди, Бобби Бринк и Райан Хартман.

«Миннесота» набрала 87 очков в 65 матчах и занимает 3-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 5-й строчке — 73 очка в 65 играх.