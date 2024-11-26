«Миннесота» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Миннесота» на своем льду уступила «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:4.

Авторами голов победителей стали оформивший дубль Алекс Иафалло, а также Нино Нидеррайтер и Адам Лаури.

Единственную шайбу за «Уайлд» забросил Джейкоб Мидлтон.

«Миннесота» с 30 очками занимает 2-е место в Западной конференции, «Виннипег» идет 1-м с 36 очками.