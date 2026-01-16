«Миннесота» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Данила Юров и Маркус Юханссон, у гостей забили Джонатан Тэйвз, Тэннер Пирсон, Джош Моррисси, Логан Стэнли, Габриэль Виларди и Марк Шайфли.

«Миннесота» потерпела третье поражение подряд. Она занимает третье место в таблице Западной конференции с 61 очком после 48 игр. «Виннипег» выиграл четвертый матч подряд и идет на 15-м месте (43 очка после 46 игр).

В следующем матче «Миннесота» 17 января сыграет на выезде с «Баффало», «Виннипег» 18 января примет «Торонто».

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