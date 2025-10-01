«Миннесота» выиграла у «Виннипега», Капризов набрал 2 очка

«Миннесота» обыграла «Виннипег» в предсезонном матче НХЛ — 3:2.

Российский нападающий Кирилл Капризов, подписавший на этой неделе 8-летний контракт с «Уайлд» на 136 миллионов долларов, забросил одну шайбу и сделал голевую передачу. На счету Владимира Тарасенко одна результативная передача.

У «Джетс» одну из шайб забросил российский форвард Владислав Наместников.

Новый сезон в НХЛ стартует 8 октября 2025 года. В первом матче в регулярном чемпионате «Миннесота» сыграет с «Сент-Луисом», а «Виннипег» встретится с «Далласом».

НХЛ

Предсезонный матч

«Миннесота» — «Виннипег» — 3:2 (1:1, 2:1, 0:0)