«Миннесота» уступила «Виннипегу», Капризов не набрал очков
«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Виннипегу» со счетом 1:4.
У «Уайлд» отличился Джейкоб Мидлтон, который открыл счет в этой встрече. У «Джетс» дубль оформил Алекс Иафалло, еще по шайбе забросили Нино Нидеррайтер и Адам Лаури, забивший в пустые ворота, форвард Владислав Наместников отметился результативной передачей.
Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов восстановился после травмы и не набрал результативных баллов. На его счету 34 (13+21) очка в 20 матчах сезона.
После этого матча «Миннесота» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Виннипег» с 36 очками — на первой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Виннипег» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
Голы: Миддлтон — 4 (Юханссон, Фэйбер), 8:37 — 1:0. Иафалло — 3 (Купари), 10:03 — 1:1. Нидеррайтер — 9 (Пионк, Наместников), 32:05 — 1:2. Иафалло — 4 (бол., Пионк, Перфетти), 53:20 — 1:3. Лаури — 5 (п.в., Коннор, Шайфли), 58:57 — 1:4.
Вратари: Густавссон (57:18 — 57:45, 57:58 — 58:27, 58:37 — 58:57) — Хеллибак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 44 (22+17+5) — 32 (7+13+12).
Наши: Капризов (23.08/5/-1), Тренин (14.54/0/-1) — Наместников (11.45/0/+1).
26 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.
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Флорида – Вашингтон
|1 : 4
|26.11
|03:00
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Каролина – Даллас
|6 : 4
|26.11
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Нью-Джерси – Нэшвилл
|5 : 2
|26.11
|03:30
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Оттава – Калгари
|4 : 3
|26.11
|03:30
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Айлендерс – Детройт
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Миннесота – Виннипег
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Анахайм – Сиэтл
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Сан-Хосе – Лос-Анджелес
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