Юров забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» отыграла одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

На 5-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Данила Юров и сделал счет 1:3. Теперь у 22-летнего россиянина 17 (7+10) очков в 41 матче этого сезона НХЛ.