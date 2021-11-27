4 очка Капризова принесли «Миннесоте» победу над «Виннипегом»

«Миннесота» разгромила «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:1. «Джетс» потерпели пятое поражение кряду.

Российский нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этой встрече отметился голом и тремя голевыми передачами.

«Миннесота» идет на 3-м месте в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 8-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Виннипег» — 7:1 (2:0, 3:0, 2:1)

Голы: Голигоски — 2 (Духайм, Штурм), 0:52 — 1:0. Зуккарелло — 6 (Куликов, Капризов), 7:47 — 2:0. Хартман — 10 (Капризов), 22:04 — 3:0. Зуккарелло — 7 (Капризов, Бродин), 22:49 — 4:0. Меррилл — 2 (Фиала, Годро), 29:35 — 5:0. Дамба — 3 (Фолиньо, Питлик), 51:24 — 6:0. Дюбуа — 11 (бол., Шмидт, Комри), 55:08 — 6:1. Капризов — 6 (Фиала), 55:22 — 7:1.

Вратари: Тэлбот — Хеллибак (Комри, 22:49).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 38 (9+21+8) — 31 (14+6+11).

Наши: Капризов (16.15/6/+4), Куликов (12.59/0/+2) — Свечников (11.26/1/-2).

26 ноября. Сент-Пол. Xcel Energy Center.